Марін Ле Пен визнали винною у розтраті коштів Європарламенту

Якщо суд задовольнить це клопотання, Ле Пен не зможе балотуватися на президентських виборах 2027 року

Марін Ле Пен (Фото: ЕРА)

Суд визнав лідерку ультраправої французької партії Національне об'єднання Марін Ле Пен винною у розтраті коштів Європарламенту. Про це повідомляють BFM TV та France 24.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

У межах цієї справи також було звинувачено 24 членів Національного об'єднання. За підрахунками суду, загальний збиток оцінюється у 2,9 млн євро.

За даними слідства, партія Національне обʼєднання щороку використовувала кошти, надані Європарламентом, для виплати зарплат працівникам, які займалися внутрішньопартійною діяльністю.

Європарламент надавав ці гроші для покриття витрат депутатів, зокрема для оплати праці їхніх помічників, але ці кошти не можна було витрачати на фінансування діяльності партії.

Ле Пен заперечує провину, називаючи цю справу "політичною атакою", спрямованою на завершення її кар'єри.

"За рух, який я представляю, проголосувало 11 мільйонів людей. Вирок проти мене означатиме, що потенційно мільйони французів можуть бути позбавлені свого кандидата на виборах", – сказала лідерка французьких ультраправих.

Прокуратура запросила для Ле Пен покарання у вигляді двох років позбавлення волі, штрафу в розмірі 300 000 євро і п'ятирічної заборони на зайняття виборних посад. Якщо суд задовольнить це клопотання, Ле Пен не зможе балотуватися на президентських виборах 2027 року.

9 липня 2024 року прокуратура Парижа розпочала розслідування за підозрою у незаконному фінансуванні кампанії Ле Пен на президентських виборах у 2022 році.

14 листопада того ж року прокуратура запросила для ультраправої Ле Пен покарання у вигляді п’яти років ув’язнення, з яких три роки — умовно.