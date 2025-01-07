У віці 96 років помер батько Марін Ле Пен та співзасновник французької ультраправої партії
У віці 96 років помер батько Марін Ле Пен та співзасновник французької ультраправої партії Національне об'єднання (колишній Національний фронт) Жан-Марі Ле Пен. Про це пише Reuters.
Жан-Марі Ле Пен керував партією Національний фронт з 1972 по 2011 рік. За цей час він п'ять разів брав участь у президентських виборах, а у 2002 році навіть вийшов до другого туру, де поступився Жаку Шираку, отримавши 17,8% голосів.
У 2011 році лідерство в партії перейшло до його доньки Марін Ле Пен, відомої своїми проросійськими поглядами. Вона тричі балотувалася на посаду президента Франції й зробила партію однією з ключових політичних сил країни.
У 2015 році Жан-Марі Ле Пен був виключений із партії, а у 2018 році її назву змінили на Національне об'єднання.
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