В возрасте 96 лет умер отец Марин Ле Пен и соучредитель французской ультраправой партии
Жан-Мари Ле Пен (Фото: ЕРА/JULIEN DE ROSA)

В возрасте 96 лет скончался отец Марин Ле Пен и соучредитель французской ультраправой партии Национальное объединение (бывший Национальный фронт) Жан-Мари Ле Пен.

Жан-Мари Ле Пен руководил партией Национальный фронт с 1972 по 2011 год.

В 2011 году лидерство в партии перешло к его дочери Марине Ле Пен, известной своими пророссийскими взглядами. Она трижды баллотировалась на пост президента Франции и сделала партию одной из ключевых политических сил страны.

В 2015 году Жан-Мари Ле Пен был исключен из партии, а в 2018 году ее название сменили на Национальное объединение.

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