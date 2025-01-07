В возрасте 96 лет умер отец Марин Ле Пен и соучредитель французской ультраправой партии

Ле Пен руководил партией Национальный фронт с 1972 по 2011 год. В 2015 году его исключили из партии и переименовали в Национальное объединение

Жан-Мари Ле Пен (Фото: ЕРА/JULIEN DE ROSA)

В возрасте 96 лет скончался отец Марин Ле Пен и соучредитель французской ультраправой партии Национальное объединение (бывший Национальный фронт) Жан-Мари Ле Пен.

Жан-Мари Ле Пен руководил партией Национальный фронт с 1972 по 2011 год.

В 2011 году лидерство в партии перешло к его дочери Марине Ле Пен, известной своими пророссийскими взглядами. Она трижды баллотировалась на пост президента Франции и сделала партию одной из ключевых политических сил страны.

В 2015 году Жан-Мари Ле Пен был исключен из партии, а в 2018 году ее название сменили на Национальное объединение.

В октябре 2023 года в США скончался бизнесмен, филантроп Чак Фини, известный как основатель Duty Free.

В ноябре в возрасте 99 лет скончался миллиардер Чарли Мангер, который был правой рукой Уоррена Баффета.

29 декабря 2024 года в возрасте 100 лет скончался 39 президент США и лауреат Нобелевской премии мира Джимми Картер (1977-1981).

31 декабря скончался бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель.