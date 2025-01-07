В возрасте 96 лет умер отец Марин Ле Пен и соучредитель французской ультраправой партии
В возрасте 96 лет скончался отец Марин Ле Пен и соучредитель французской ультраправой партии Национальное объединение (бывший Национальный фронт) Жан-Мари Ле Пен.
Жан-Мари Ле Пен руководил партией Национальный фронт с 1972 по 2011 год.
В 2011 году лидерство в партии перешло к его дочери Марине Ле Пен, известной своими пророссийскими взглядами. Она трижды баллотировалась на пост президента Франции и сделала партию одной из ключевых политических сил страны.
В 2015 году Жан-Мари Ле Пен был исключен из партии, а в 2018 году ее название сменили на Национальное объединение.
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