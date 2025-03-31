Марин Ле Пен признали виновной в растрате средств Европарламента

Если суд удовлетворит это ходатайство, Ле Пен не сможет баллотироваться на президентских выборах 2027 года

Марин Ле Пен (Фото: ЕРА)

Суд признал лидера ультраправой французской партии Национальное объединение Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента. Об этом сообщают BFM TV и France 24.

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В рамках этого дела также были обвинены 24 члена Национального объединения. По подсчетам суда, общий ущерб оценивается в 2,9 млн евро.

По данным следствия, партия Национальное объединение ежегодно использовала средства, предоставленные Европарламентом, для выплаты зарплат работникам, которые занимались внутрипартийной деятельностью.

Европарламент предоставлял эти деньги для покрытия расходов депутатов, в частности для оплаты труда их помощников, но эти средства нельзя было тратить на финансирование деятельности партии.

Ле Пен отрицает вину, называя это дело "политической атакой", направленной на завершение ее карьеры.

"За движение, которое я представляю, проголосовало 11 миллионов человек. Приговор против меня будет означать, что потенциально миллионы французов могут быть лишены своего кандидата на выборах", – сказала лидер французских ультраправых.

Прокуратура запросила для Ле Пен наказание в виде двух лет лишения свободы, штрафа в размере 300 000 евро и пятилетнего запрета на занятие выборных должностей. Если суд удовлетворит это ходатайство, то Ле Пен не сможет баллотироваться на президентских выборах 2027 года.

9 июля 2024 года прокуратура Парижа начала расследование по подозрению в незаконном финансировании кампании Ле Пен на президентских выборах в 2022 году.

14 ноября того же года прокуратура запросила для ультраправой Ле Пен наказание в виде пяти лет заключения, из которых три года — условно.