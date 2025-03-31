Ле Пен оскаржить вирок суду, через який вона не може балотуватися у президенти
Лідерка французької ультраправої партії Національне об'єднання Марін Ле Пен оскаржить судовий вирок у справі про фіктивне працевлаштування в Європарламенті, який забороняє їй балотуватися на державні посади. Про це заявив адвокат Ле Пен Родольф Босселют, передає BFM TV.
"Ми подамо апеляцію", – сказав він.
Водночас, як зазначають журналісти, апеляція не змінить частину вироку, яка стосується заборони балотуватися на державні посади, оскільки це рішення набуло чинності одразу після судового засідання.
Після цього в штаб-квартирі Національного об'єднання відбулося термінове засідання. Очікується, що партія висуне кандидатом на президентські вибори 29-річного лідера Жордана Барделла.
Сам Барделла назвав вирок Ле Пен "стратою французької демократії".
- 9 липня 2024 року прокуратура Парижа розпочала розслідування за підозрою у незаконному фінансуванні кампанії Ле Пен на президентських виборах у 2022 році.
- 14 листопада того ж року прокуратура запросила для ультраправої Ле Пен покарання у вигляді п’яти років ув’язнення, з яких три роки — умовно.
- 31 березня 2025-го Ле Пен визнали винною у розтраті коштів Європарламенту.
- Суд у Франції заборонив Ле Пен балотуватися на державні посади, а також засудив до позбавлення волі на чотири роки.