На президента Республики Сербской Додика выдали международный ордер на арест

12 марта прокуратура Боснии издала приказ судебной полиции о задержании Додика из-за подозрения в посягательстве на конституционный строй страны

Милорад Додик (Фото: ЕРА / FEHIM DEMIR)

Суд в Боснии выдал международный ордер на арест президента Республики Сербской (части Боснии и Герцеговины) Милорада Додика, обвиняемого в посягательстве на конституционный строй страны. Об этом пишет Reuters.

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Отмечается, что Додик проигнорировал внутренний ордер на арест и бежал в Сербию, а затем отправился в Израиль на конференцию по антисемитизму в Иерусалиме 27 марта.

Государственный суд Боснии сообщил, что международный ордер также был выдан на выехавшего в Сербию Ненаду Стевандича, спикера парламента Республики Сербской, но сейчас вернувшегося в Боснию. Ордеры переданы Интерполу для последующего выполнения.

11 января 2023 Додик объявил украинского посла в Боснии и Герцеговине Василия Кирилича "нежелательным лицом в Республике Сербской".

30 марта того же года бывший госсекретарь США Блинкен заявил, что Додик идет по авторитарному пути диктатора Путина.

20 октября США ввели санкции против детей Додика и связанных с ними компаний.