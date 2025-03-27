На президента Республики Сербской Додика выдали международный ордер на арест
Милорад Додик (Фото: ЕРА / FEHIM DEMIR)

Суд в Боснии выдал международный ордер на арест президента Республики Сербской (части Боснии и Герцеговины) Милорада Додика, обвиняемого в посягательстве на конституционный строй страны. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Додик проигнорировал внутренний ордер на арест и бежал в Сербию, а затем отправился в Израиль на конференцию по антисемитизму в Иерусалиме 27 марта.

Государственный суд Боснии сообщил, что международный ордер также был выдан на выехавшего в Сербию Ненаду Стевандича, спикера парламента Республики Сербской, но сейчас вернувшегося в Боснию. Ордеры переданы Интерполу для последующего выполнения.

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