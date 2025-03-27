На президента Республіки Сербської Додика видали міжнародний ордер на арешт
Милорад Додик (Фото: ЕРА / FEHIM DEMIR)

Суд у Боснії видав міжнародний ордер на арешт президента Республіки Сербської (частини Боснії і Герцеговини) Милорада Додика, якого звинувачують у посяганні на конституційний лад країни. Про це пише Reuters.

Зазначається, що Додик проігнорував внутрішній ордер на арешт та втік до Сербії, а після цього поїхав до Ізраїлю на конференцію з антисемітизму в Єрусалимі 27 березня.

Державний суд Боснії повідомив, що міжнародний ордер також був виданий на Ненада Стевандича, спікера парламенту Республіки Сербської, який виїхав до Сербії, але зараз повернувся до Боснії. Ордери передані Інтерполу для подальшого виконання.

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