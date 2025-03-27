На президента Республіки Сербської Додика видали міжнародний ордер на арешт

12 березня прокуратура Боснії і Герцеговини видала наказ судовій поліції про затримання Додика через підозру у посяганні на конституційний лад країни

Милорад Додик (Фото: ЕРА / FEHIM DEMIR)

Суд у Боснії видав міжнародний ордер на арешт президента Республіки Сербської (частини Боснії і Герцеговини) Милорада Додика, якого звинувачують у посяганні на конституційний лад країни. Про це пише Reuters.

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Зазначається, що Додик проігнорував внутрішній ордер на арешт та втік до Сербії, а після цього поїхав до Ізраїлю на конференцію з антисемітизму в Єрусалимі 27 березня.

Державний суд Боснії повідомив, що міжнародний ордер також був виданий на Ненада Стевандича, спікера парламенту Республіки Сербської, який виїхав до Сербії, але зараз повернувся до Боснії. Ордери передані Інтерполу для подальшого виконання.

11 січня 2023 року Додик оголосив українського посла у Боснії та Герцеговині Василя Кирилича "небажаною особою в Республіці Сербській".

30 березня того ж року колишній держсекретар США Блінкен заявив, що Додик йде авторитарним шляхом диктатора Путіна.

20 жовтня США запровадили санкції проти дітей Додика та пов'язаних із ними компаній.