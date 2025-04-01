Лідер Республіки Сербської втік до Москви після міжнародного ордера на його арешт
Милорад Додік (Фото: ЕРА/NIDAL SALJIC)

Президент сепаратистської Республіки Сербської (частина Боснії та Герцеговини) Милорад Додік з'явився у Москві після того, як на його арешт було видано міжнародний ордер. Відповідне відео він опублікував у X.

"Прибув до Москви. Кожен мій візит тут я починаю з відвідування пам'ятника Невідомому солдату, щоб віддати шану 28 мільйонам росіян, які загинули під час Другої світової війни", – йдеться у підписі під роликом.

На самому відео Додік стоїть біля стіни Кремля.

Скриншот допису Додика у Х
Скриншот допису Додика у Х

12 березня прокуратура Боснії та Герцеговини наказала затримати Додіка через підозру у посяганні на конституційний лад країни. Того ж дня він звернувся до Росії про допомогу.

Згодом стало відомо, що лідер Республіки Сербської проігнорував внутрішній ордер і втік до Сербії, а після цього поїхав в Ізраїль на конференцію з антисемітизму в Єрусалимі 27 березня.

27 березня суд у Боснії видав міжнародний ордер на арешт Додіка.

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