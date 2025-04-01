Лідер Республіки Сербської втік до Москви після міжнародного ордера на його арешт

Милорад Додік опублікував відео, на якому він стоїть біля стіни Кремля. Кілька днів тому на його арешт видали міжнародний ордер

Милорад Додік (Фото: ЕРА/NIDAL SALJIC)

Президент сепаратистської Республіки Сербської (частина Боснії та Герцеговини) Милорад Додік з'явився у Москві після того, як на його арешт було видано міжнародний ордер. Відповідне відео він опублікував у X.

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"Прибув до Москви. Кожен мій візит тут я починаю з відвідування пам'ятника Невідомому солдату, щоб віддати шану 28 мільйонам росіян, які загинули під час Другої світової війни", – йдеться у підписі під роликом.

На самому відео Додік стоїть біля стіни Кремля.

Скриншот допису Додика у Х

12 березня прокуратура Боснії та Герцеговини наказала затримати Додіка через підозру у посяганні на конституційний лад країни. Того ж дня він звернувся до Росії про допомогу.

Згодом стало відомо, що лідер Республіки Сербської проігнорував внутрішній ордер і втік до Сербії, а після цього поїхав в Ізраїль на конференцію з антисемітизму в Єрусалимі 27 березня.

27 березня суд у Боснії видав міжнародний ордер на арешт Додіка.

11 січня 2023 року Додік оголосив українського посла у Боснії та Герцеговині Василя Кирилича "небажаною особою в Республіці Сербській".

30 березня того ж року колишній держсекретар США Блінкен заявив, що Додік іде авторитарним шляхом диктатора Путіна.

20 жовтня США запровадили санкції проти дітей Додіка та пов'язаних із ними компаній.