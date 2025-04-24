Поліція Боснії і Герцеговини не змогла заарештувати лідера боснійських сербів Додіка

Мілорад Додік (Фото: FEHIM DEMIR/EPA)

Державне агентство розслідувань і захисту Боснії і Герцеговини (SIPA) не змогло заарештувати президента Республіки Сербської Мілорада Додіка, якого розшукують за посягання на державний конституційний лад. На заваді стала озброєна поліція Республіки Сербської. Про це повідомляє Reuters із посиланням на речницю SIPA Єлену Міовчич.

У середу, 23 квітня Додік прибув до міста Східне Сараєво, що межує зі столицею Сараєво, де розташована штаб-квартира SIPA.

"Працівники SIPA намагалися виконати наказ суду та заарештувати президента Республіки Сербської Мілорада Додіка у Східному Сараєві", – сказала вона.

За словами Міовчич, на місці представники державної поліції зустрілися з поліцією автономії, які попередили про можливе застосовування сили у разі спроб арешту.

"І таким чином завадили SIPA виконати наказ", – заявила речниця.

Ордер на арешт Додіка і двох його близьких соратників був виданий 12 березня 2025 року через підозру керівників Республіки Сербської, яка є частиною Боснії і Герцеговини, у "посяганні на державний конституційний лад".

Цього року Додік вдався до радикальних кроків із відокремлення Республіки Сербської від Боснії і Герцеговини. Зокрема заборонив діяльність державних судів та слідчих органів на території республіки.

Конституційний суд Боснії і Герцеговини призупинив дію цих законів, але Додік проігнорував рішення.

Також у парламенті республіки обговорюють проєкт Конституції, згідно з яким вона проголошується державою сербського народу з правом самовизначення та власною армією.

26 лютого суд Боснії і Герцеговини засудив Додіка до одного року позбавлення волі, а також заборонив йому обіймати посаду президента Республіки Сербської протягом шести років. Додіка визнали винним у неповазі до рішень уповноваженого ООН високого представника у Боснії і Герцеговині. Втім, лідер боснійських сербів досі перебуває на волі.