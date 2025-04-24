Полиция Боснии и Герцеговины не смогла арестовать лидера боснийских сербов Додика

Милорад Додик (Фото: FEHIM DEMIR/EPA)

Государственное агентство расследований и защиты Боснии и Герцеговины (SIPA) не смогло арестовать президента Республики Сербской Милорада Додика, разыскиваемого за посягательства на государственный конституционный строй. Помешала вооруженная полиция Республики Сербской. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря SIPA Елену Миовчич.

В среду, 23 апреля, Додик прибыл в город Восточное Сараево, граничащий со столицей Сараево, где расположена штаб-квартира SIPA.

"Сотрудники SIPA пытались выполнить приказ суда и арестовать президента Республики Сербской Милорада Додика в Восточном Сараево", – сказала она.

По словам Миовчич, на месте представители государственной полиции встретились с полицией автономии, которые предупредили о возможном применении силы в случае попыток ареста.

"И таким образом помешали SIPA выполнить приказ", – заявила спикер.

Ордер на арест Додика и двух его близких соратников был выдан 12 марта 2025 года по подозрению руководителей Республики Сербской, которая является частью Боснии и Герцеговины, в "посягательстве на государственный конституционный строй".

В этом году Додик предпринял радикальные шаги по отделению Республики Сербской от Боснии и Герцеговины. В частности запретил деятельность государственных судов и следственных органов на территории республики.

Конституционный суд Боснии и Герцеговины приостановил эти законы, но Додик проигнорировал решение.

Также в парламенте республики обсуждается проект Конституции, согласно которому она провозглашается государством сербского народа с правом самоопределения и собственной армией.

26 февраля суд Боснии и Герцеговины приговорил Додика к одному году лишения свободы, а также запретил ему занимать должность президента Республики Сербской в течение шести лет. Додика признали виновным в неуважении к решениям уполномоченного ООН высокого представителя в Боснии и Герцеговине. Впрочем, лидер боснийских сербов до сих пор находится на свободе.