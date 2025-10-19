Соратница пророссийского Додика стала временным президентом Республики Сербской

Ана Тришич-Бабич (Скриншот из видео Euronews)

18 октября парламент Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцоговины, назначил Ану Тришич-Бабич временным президентом. Этим действием он впервые официально признал, что бывший руководитель государственного образования Милорад Додик уходит в отставку после того, как суд запретил ему заниматься политикой, сообщила агентство Reuters.

Тришич-Бабич, близкая соратница Додика, будет занимать эту должность в течение одного месяца, пока 23 ноября в Республике Сербской не состоятся новые президентские выборы.

Парламент также аннулировал ряд сепаратистских законов, которые были приняты в 2024-м после того, как Додика обвинили в неподчинении решению Верховного представителя (международный чиновник с широкими полномочиями в Боснии) и конституционного суда.

Додик – пророссийский националист, который стремится к тому, чтобы Республика Сербская отделилась от Боснии и присоединилась к Сербии. До сих пор политик отказывался уйти в отставку и продолжал выполнять обязанности и выезжал за границу в качестве президента. Он оспаривает решение в отношении себя в конституционном суде.

Экс-президент заявил, что несмотря на голосование парламента Республика Сербская не изменит свою политику и отметил, что отделение государственного образования остается его конечной целью. Однако он добавил, что ему пришлось сделать шаг с назначением президента в координации с иностранными партнерами.

Государственный департамент США приветствовал решение о назначении временного президента, заявив, что это результат усилий Вашингтона "по разрядке кризиса в Боснии и Герцеговине".

"Соединенные Штаты приветствуют сегодняшнее решение Национальной ассамблеи Республики Сербской (RSNA), которое подтверждает стабильность в Боснии и Герцеговине. Оно также определит курс на конструктивное партнерство с США на основе взаимных интересов, экономического потенциала и общего процветания", – заявил медиа старший чиновник Госдепа по вопросам Европы и Евразии Брендан Ханрахан.

Накануне, 17 октября, Министерство финансов США заявило, что исключило четырех соратников Додика из санкционного списка. Политик, который проводил кампанию за отмену американских ограничений в отношении себя, положительно оценил такое решение.

Додик попал под санкции США и Великобритании за препятствование выполнению условий Дейтонского мирного соглашения, которое положило конец войне в Боснии в 1990-х. Также в отношении политика ввели несколько европейских стран, которые считают, что его сепаратистская политика ставит под угрозу мир и стабильность в Боснии.