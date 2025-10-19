Соратница пророссийского Додика стала временным президентом Республики Сербской
18 октября парламент Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцоговины, назначил Ану Тришич-Бабич временным президентом. Этим действием он впервые официально признал, что бывший руководитель государственного образования Милорад Додик уходит в отставку после того, как суд запретил ему заниматься политикой, сообщила агентство Reuters.
Тришич-Бабич, близкая соратница Додика, будет занимать эту должность в течение одного месяца, пока 23 ноября в Республике Сербской не состоятся новые президентские выборы.
Парламент также аннулировал ряд сепаратистских законов, которые были приняты в 2024-м после того, как Додика обвинили в неподчинении решению Верховного представителя (международный чиновник с широкими полномочиями в Боснии) и конституционного суда.
Додик – пророссийский националист, который стремится к тому, чтобы Республика Сербская отделилась от Боснии и присоединилась к Сербии. До сих пор политик отказывался уйти в отставку и продолжал выполнять обязанности и выезжал за границу в качестве президента. Он оспаривает решение в отношении себя в конституционном суде.
Экс-президент заявил, что несмотря на голосование парламента Республика Сербская не изменит свою политику и отметил, что отделение государственного образования остается его конечной целью. Однако он добавил, что ему пришлось сделать шаг с назначением президента в координации с иностранными партнерами.
Государственный департамент США приветствовал решение о назначении временного президента, заявив, что это результат усилий Вашингтона "по разрядке кризиса в Боснии и Герцеговине".
"Соединенные Штаты приветствуют сегодняшнее решение Национальной ассамблеи Республики Сербской (RSNA), которое подтверждает стабильность в Боснии и Герцеговине. Оно также определит курс на конструктивное партнерство с США на основе взаимных интересов, экономического потенциала и общего процветания", – заявил медиа старший чиновник Госдепа по вопросам Европы и Евразии Брендан Ханрахан.
Накануне, 17 октября, Министерство финансов США заявило, что исключило четырех соратников Додика из санкционного списка. Политик, который проводил кампанию за отмену американских ограничений в отношении себя, положительно оценил такое решение.
Додик попал под санкции США и Великобритании за препятствование выполнению условий Дейтонского мирного соглашения, которое положило конец войне в Боснии в 1990-х. Также в отношении политика ввели несколько европейских стран, которые считают, что его сепаратистская политика ставит под угрозу мир и стабильность в Боснии.
- В марте Додик обратился к России с просьбой о помощи после того, как прокуратура Боснии и Герцеговины выдала ордер на его арест за посягательство на государственный конституционный строй.
- В апреле политик заявил, что не покинет пост президента Республики Сербской и не уедет из страны.
- В том же месяце Государственное агентство расследований и защиты Боснии и Герцеговины не смогло арестовать Додика – помешала вооруженная полиция Республики Сербской.
- В августе ЦИК Боснии лишила Додика мандата президента Республики Сербской.
