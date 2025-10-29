США сняли санкции с пророссийского Додика и его окружения. Тот благодарит Трампа

Милорад Додик (Фото: x.com/MiloradDodik)

США сняли санкции с лидера боснийских сербов и бывшего президента Республики Сербской Милорада Додика. Об этом сказано в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Санкции также были сняты с его союзников, членов семьи и связанных с ними компаний. К примеру, в списке оказались: действующий спикер парламента Республики Сербской Ненад Стевандич и его предшественник на этом посту Радован Вискович (18 декабря 2018 года – 18 августа 2025 года), член Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович и другие.

Всего из списка исключили 48 физических и юридических лиц, которые ранее попали под санкции из-за дестабилизации ситуации в Боснии и Герцеговине и подрыва Дейтонских мирных соглашений.

Причины, по которым США приняли решение снять санкции с Додика и его окружения, в Минфине не озвучили.

Додик поблагодарил президента США Дональда Трампа, назвав это решение "исправлением большой несправедливости".

"Решение об отмене санкций – это не только юридическая, но и моральная реабилитация правды о Республике Сербской и всех, кто ей достойно служит. Еще раз было показано, что все, что было сказано против нас, было ложью и пропагандой, на которых был построен большой беспорядок, созданный Кристианом Шмидтом – беспорядок, который теперь нужно убрать", – написал он в соцсети.