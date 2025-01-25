Санду прибыла в Украину в день рождения Зеленского

Майя Санду (Фото: sandumaiamd/Х)

Президент Молдовы Майя Санду 25 января прибыла с визитом в Украину. Об этом она сообщила в X.

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"Сегодня в Киеве на переговорах с президентом Владимиром Зеленским. Я посылаю поддержку Украине и ее народу. Их мужество обеспечивает наш мир", – написала Санду, добавив, что Молдова останется для Украины "надежным соседом".

Ожидается, что президенты обсудят вопросы безопасности, энергетики, инфраструктуры, торговли и сотрудничества в процессе обретения членства в Евросоюзе.