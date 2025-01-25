Санду прибыла в Украину в день рождения Зеленского
Президент Молдовы Майя Санду 25 января прибыла с визитом в Украину. Об этом она сообщила в X.
"Сегодня в Киеве на переговорах с президентом Владимиром Зеленским. Я посылаю поддержку Украине и ее народу. Их мужество обеспечивает наш мир", – написала Санду, добавив, что Молдова останется для Украины "надежным соседом".
Ожидается, что президенты обсудят вопросы безопасности, энергетики, инфраструктуры, торговли и сотрудничества в процессе обретения членства в Евросоюзе.
- 3 ноября 2024 года в Молдове проходил второй тур президентских выборов, в котором Санду противостояла поддерживаемому пророссийскими силами Стояногло.
- 4 ноября Зеленский поздравил Санду с переизбранием.