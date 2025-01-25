Санду прибула до України у день народження Зеленського
Президентка Молдови Мая Санду 25 січня прибула з візитом до України. Про це вона повідомила у X.
"Сьогодні в Києві на переговорах з президентом Володимиром Зеленським. Я посилаю підтримку Україні та її народу. Їхня мужність забезпечує наш мир", – написала Санду, додавши, що Молдова залишиться для України "надійним сусідом".
Очікується, що президенти обговорять питання безпеки, енергетики, інфраструктури, торгівлі та співпраці у процесі набуття членства в Євросоюзі.
- 3 листопада 2024 року у Молдові проходив другий тур президентських виборів, у якому Санду протистояла підтримуваному проросійськими силами Стояногло.
- 4 листопада Зеленський привітав Санду з переобранням.