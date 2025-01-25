Санду прибула до України у день народження Зеленського

Мая Санду (Фото: sandumaiamd/Х)

Президентка Молдови Мая Санду 25 січня прибула з візитом до України. Про це вона повідомила у X.

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"Сьогодні в Києві на переговорах з президентом Володимиром Зеленським. Я посилаю підтримку Україні та її народу. Їхня мужність забезпечує наш мир", – написала Санду, додавши, що Молдова залишиться для України "надійним сусідом".

Очікується, що президенти обговорять питання безпеки, енергетики, інфраструктури, торгівлі та співпраці у процесі набуття членства в Євросоюзі.