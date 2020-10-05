Санкции против Деркача могут распространяться на его бизнес-партнеров – посольство США
05.10.2020, 12:14
Андрей Деркач (Фото: Наш край/Facebook)
Под санкциями, которые США ввели против нардепа, находится все его имущество и все принадлежащие ему юрлица
Введенные США санкции против нардепа Андрея Деркача могут распространятся на тех, кто ведет с ним бизнес. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.
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Представитель посольства Дэниэл Лангенкемп рассказал, что введенные против Деркача за попытки влиять на выборы в США санкции распространяются на все юридические лица и все имущество, которым он владеет.
Также, по словам Лангенкемпа, лица, оказывающие материальную поддержку и ведущие бизнес с теми, на кого наложены санкции, или с подсанкционными организациями, сами могут оказаться под санкциями.
- 20 мая Деркач опубликовал якобы записи разговоров пятого президента Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена. Нардеп заявил, что записи свидетельствуют о международной коррупции и госизмене.
- 8 августа в разведке США заявили, что считают действия Деркача вмешательством России в предстоящие выборы американского президента.
- 10 сентября Минфин США ввел санкции против Деркача.
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