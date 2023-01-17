UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Санкции против ракетной промышленности России обсудили главы МИД Украины и Британии

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 15:56
Санкции против ракетной промышленности России обсудили главы МИД Украины и Британии - Фото
Джеймс Клеверли и Дмитрий Кулеба (Фото - скриншот из видео)

МИД сообщил о телефонном разговоре министра Дмитрия Кулебы с главой британского Форин Офис Джеймсом Клеверли, в ходе которого обсуждались санкции в отношении ракетной отрасли страны-агрессора.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Кулеба сообщил, что поблагодарил Джеймса Клеверли "за его роль в историческом решении Великобритании предоставить Украине танки Challenger 2, гаубицы и другую технику". По словам министра, Клеверли намерен помогать Украине убедить другие страны предоставить танки западного образца.

"Также обсудили новые санкции против ракетной промышленности России и беспилотников, чтобы положить конец российскому ракетному террору против мирного населения", – написал Кулеба.

Он выразил благодарность Великобритании "за решительную поддержку Украины".

  

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания санкции телефонный разговор военная помощь дмитрий кулеба джеймс клеверли
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 