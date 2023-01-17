Санкции против ракетной промышленности России обсудили главы МИД Украины и Британии

МИД сообщил о телефонном разговоре министра Дмитрия Кулебы с главой британского Форин Офис Джеймсом Клеверли, в ходе которого обсуждались санкции в отношении ракетной отрасли страны-агрессора.

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Кулеба сообщил, что поблагодарил Джеймса Клеверли "за его роль в историческом решении Великобритании предоставить Украине танки Challenger 2, гаубицы и другую технику". По словам министра, Клеверли намерен помогать Украине убедить другие страны предоставить танки западного образца.

"Также обсудили новые санкции против ракетной промышленности России и беспилотников, чтобы положить конец российскому ракетному террору против мирного населения", – написал Кулеба.

Он выразил благодарность Великобритании "за решительную поддержку Украины".

14 января Кулеба на фоне массированной ракетной атаки России на Украину призвал G7 и ЕС безотлагательно ввести предложенные Украиной санкции, чтобы уничтожить ракетно-беспилотную промышленность РФ.

Сергій Бережний

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