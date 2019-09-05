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САП направила в Высший антикоррупционный суд первое дело

САП направила в Высший антикоррупционный суд первое дело - Фото
Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.09.2019, 18:35

Бывший чиновник обвиняется в передаче иностранной компании 1,258 млн долл за работы и услуги, которые не предоставлялись

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт против бывшего первого заместителя гендиректора Государственного научно-исследовательского и проектного института титана. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Бывший чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК.

Согласно материалам дела, в течение 2012-2013 годов обвиняемый в сговоре с другими лицами обеспечил перечисление государственным предприятием иностранной компании (Британские Виргинские острова) 1,258 млн долл за работы и услуги, которые не предоставлялись.

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коррупция антикоррупционный суд институт титана
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