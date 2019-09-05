САП направила в Высший антикоррупционный суд первое дело

Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт против бывшего первого заместителя гендиректора Государственного научно-исследовательского и проектного института титана. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Бывший чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК.

Согласно материалам дела, в течение 2012-2013 годов обвиняемый в сговоре с другими лицами обеспечил перечисление государственным предприятием иностранной компании (Британские Виргинские острова) 1,258 млн долл за работы и услуги, которые не предоставлялись.