По уши в делах. В антикорсуде ожидают передачи более 3000 дел

Елена Танасевчи (фото - LIGA.net)

На рассмотрение Высшего антикоррупционного суда должны быть переданы более 3000 дел из местных судов общей юрисдикции. Об этом сегодня, 5 сентября, на брифинге заявила глава суда Елена Танасевич.

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник уточнил, что по 208 делам досудебное расследование завершало НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Цифру в 3000 дел он комментировать отказался, выразив лишь надежду, что Верховная Рада примет законопроект, который отсеет мелкие и незначительные дела.

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Ранее эксперты Центра противодействия коррупции выразили опасение, что из-за такого количества дел работа суда может оказаться малоэффективной, а на рассмотрение одного - будет уходить до 4,5 лет.

Справка. В антикоррупционном суде работают 38 судей. В первой инстанции сформировано семь коллегий, которые будут рассматривать уголовные дела по сути. В апелляционной палате будут функционировать четыре коллегии. Они будут осуществлять апелляционный пересмотр решений суда первой инстанции.

Ранее LIGA.net объясняла, что такое Высший антикоррупционный суд, какие дела он будет рассматривать и какие существуют риски

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