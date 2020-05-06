САП открыла дело против экс-генпрокурора Руслана Рябошапки

Руслан Рябошапка (Фото: пресс-служба ГПУ)

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла дело по факту возможного декларирования недостоверной информации и получения неправомерной выгоды экс-генпрокурором Русланом Рябошапкой. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе САП.

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"Сведения внесены в ЕРДР по ст.366-1 (декларирование недостоверной информации - ред.) и ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды - ред.)" - заявили в пресс-службе.

Также в ведомстве уточнили, что дело открыто на основании решения суда. Других деталей по делу в САП не сообщили.

29 августа Рябошапка стал новым генеральным прокурором .

4 марта послы G7 выступили в поддержку генпрокурора Рябошапки на фоне слухов об отставке.

5 марта Рада отправила Рябошапку в отставку с должности генпрокурора.

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