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САП открыла дело против экс-генпрокурора Руслана Рябошапки

САП открыла дело против экс-генпрокурора Руслана Рябошапки - Фото
Руслан Рябошапка (Фото: пресс-служба ГПУ)
06.05.2020, 12:55

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что дело открыто на основании решения суда

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла дело по факту возможного декларирования недостоверной информации и получения неправомерной выгоды экс-генпрокурором Русланом Рябошапкой. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе САП.

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"Сведения внесены в ЕРДР по ст.366-1 (декларирование недостоверной информации - ред.) и ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды - ред.)" - заявили в пресс-службе.

Также в ведомстве уточнили, что дело открыто на основании решения суда. Других деталей по делу в САП не сообщили.

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Владислав Сердюк
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