Сайт Миротворец прекращает работу. Об этом говорится на сайте центра Миротворец.
"Сегодня 10.12.2019 года в 18:00... мы полностью останавливаем серверы Миротворца, а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала", - говорится в сообщении. Центр уведомляет, что доступ к сведениям в разделе Чистилище будет временно обеспечен для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе.
Остальные проекты Центра работать и дальше в открытом и доступном режиме.
К созданию сайта Миротворец имеет отношение на тот момент советник министра внутренних дел, а сейчас заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
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