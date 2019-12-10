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Сайт Миротворец прекращает работу

Сайт Миротворец прекращает работу - Фото
(Иллюстрация с сайта Миротворец)
10.12.2019, 10:44

Остальные проекты центра Миротворец будут работать дальше

Сайт Миротворец прекращает работу. Об этом говорится на сайте центра Миротворец.

"Сегодня 10.12.2019 года в 18:00... мы полностью останавливаем серверы Миротворца, а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала", - говорится в сообщении. Центр уведомляет, что доступ к сведениям в разделе Чистилище будет временно обеспечен для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе.

Остальные проекты Центра работать и дальше в открытом и доступном режиме.

К созданию сайта Миротворец имеет отношение на тот момент советник министра внутренних дел, а сейчас заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

  • В ноябре 2018 года в Министерстве иностранных дел Германии призвали Украину закрыть сайт Миротворец. Такое заявление со стороны Германии прозвучало в связи с внесением бывшего федерального канцлера Герхарда Шредера в базу данных сайта.
  • Посол Украины в Германии Андрей Мельник на требование МИД ФРГ закрыть сайт Миротворец ответил, что это частный ресурс, и правительство Украины не несет ответственности за его контент.

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