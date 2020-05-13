Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Сайт Офиса президента атакуют хакеры

Сайт Офиса президента атакуют хакеры - Фото
Хакер (фото - depositphotos.com)
13.05.2020, 22:55

В Госспецсвязи сообщили о хакерских атаках на сайт Офиса президента

В течение 6-12 мая система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 10 964 подозрительных событий, в том числе DDoS-атаки на сайт Офиса президента. Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что подавляющее большинство подозрительных событий касается выявления нестандартных протоколов или событий (45%), попыток сетевого сканирования (23%), выявления сетевого трояна (16%) и попыток получения прав администратора (10%).

Сообщается, что система защищенного доступа госорганов к сети Интернет заблокировала 7908 различных видов атак, 99% из которых – сетевые атаки прикладного уровня. Также были заблокированы 18 DDoS-атак (подавляющее большинство – на сайт Офиса президента).

Госспецсвязи пишет, что правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 3207 киберинцидентов.

Около 98% обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM. Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного программного обеспечения (94% от общего количества) и фишинга (до 4%).

  • 14 апреля электронные сервисы Киевской городской государственной администрации стали объектами массированной DDоS-атаки, был сорван брифинг мэра Виталия Кличко.

Читайте также: ФБР: Хакеры иностранных правительств атаковали исследования по лечению COVID-19

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
хакер Госспецсвязи
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 