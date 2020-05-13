Сайт Офиса президента атакуют хакеры

Хакер (фото - depositphotos.com)

В течение 6-12 мая система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 10 964 подозрительных событий, в том числе DDoS-атаки на сайт Офиса президента. Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

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Отмечается, что подавляющее большинство подозрительных событий касается выявления нестандартных протоколов или событий (45%), попыток сетевого сканирования (23%), выявления сетевого трояна (16%) и попыток получения прав администратора (10%).

Сообщается, что система защищенного доступа госорганов к сети Интернет заблокировала 7908 различных видов атак, 99% из которых – сетевые атаки прикладного уровня. Также были заблокированы 18 DDoS-атак (подавляющее большинство – на сайт Офиса президента).

Госспецсвязи пишет, что правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 3207 киберинцидентов.

Около 98% обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM. Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного программного обеспечения (94% от общего количества) и фишинга (до 4%).

14 апреля электронные сервисы Киевской городской государственной администрации стали объектами массированной DDоS-атаки , был сорван брифинг мэра Виталия Кличко.

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