Сбой в работе "Киевстара" никак не повлиял на военных на фронте – ВСУ

Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Сбой в работе мобильного оператора "Киевстар", вызванный мощной хакерской атакой, не отразился на украинских военнослужащих, выполняющих задачи в зоне боевых действий. Об этом в эфире телемарафона сказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

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"На линии фронта военные пользуются несколько иной связью… Нет влияния ситуации [со сбоем в работе "Киевстара"] абсолютно на действия военнослужащих", – сказал представитель ВСУ.



Он добавил, что это могло повлечь трудности для гражданских, но не для военных.

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Утром 12 декабря у оператора "Киевстар" произошел технический сбой, из-за чего часть абонентов осталась без доступа к интернету и связи. Сайт оператора тоже не работает.

Сбой отразился на работе украинских бизнесов и городских сервисов.

Абоненты не могут воспользоваться национальным роумингом из-за сбоя – сеть не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.

СБУ открыла уголовное производство. По одной из версий, за хакерской атакой могут стоять спецслужбы РФ.

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