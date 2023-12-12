Збій в роботі "Київстару" жодним чином не вплинув на військових на фронті – ЗСУ

Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Збій в роботі мобільного оператора "Київстар", спричинений потужною хакерською атакою, не позначився на українських військовослужбовцях, що виконують завдання у зоні бойових дій. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

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"На лінії фронту військові користуються дещо іншим зв’язком… Немає впливу ситуації [зі збоєм в роботі "Київстару"] абсолютно на дії військовослужбовців", – сказав представник ЗСУ.

Він додав, що це могло спричинити ускладнення для цивільних, але не для військових.

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Вранці 12 грудня в оператора "Київстар" стався технічний збій, через що частина абонентів залишилась без доступу до інтернету і зв'язку. Сайт оператора теж не працює.

Збій також позначився на роботі українських бізнесів та міських сервісів.

Абоненти не можуть скористатися національним роумінгом через збій – мережа не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів.

СБУ відкрила кримінальне провадження. За однією з версій, за хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ.

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