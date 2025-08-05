СБУ: Айтишник организовал для России онлайн-трансляцию из Киева – фото

Оккупанты имели возможность в режиме реального времени наблюдать за ударами по столице

Задержанный IT-специалист (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины задержала в Киеве 24-летнего IT-специалиста одного из столичных университетов, которого подозревают в корректировке воздушных ударов по городу и шпионаже за Силами обороны. Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, мужчина по указанию Федеральной службы безопасности России фиксировал последствия ракетно-дроновых ударов по Киеву, следил за локациями противовоздушной обороны и передвижением воинских эшелонов Укрзалізницею.

Для этого киевлянин арендовал квартиры в многоэтажных домах, адреса которых ему заранее отправлял российский куратор. В окнах он устанавливал видеокамеры с удаленным доступом для российских спецслужб.

Таким образом оккупанты в режиме реального времени наблюдали за потенциальными целями во время комбинированных российских атак по Киеву, чтобы скорректировать повторные удары.

Одновременно враг использовал скрытую онлайн-трансляцию, чтобы определить координаты боевых позиций украинской ПВО.

Аналогичные "видеоловушки" программист расставлял возле путей Укрзалізниці, по которым, по мнению ФСБ, могли курсировать военные эшелоны.

Контрразведка СБУ своевременно разоблачила фигуранта, задокументировала его разведывательную деятельность и задержала его "на горячем" в арендованном жилье.

На месте была обнаружена видеокамера, а также изъят телефон с доказательствами контактов киевлянина с представителем российской спецслужбы.

По данным правоохранительных органов, IT-специалист был завербован ФСБ во время поиска дополнительного заработка в Telegram.

Задержанному сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.