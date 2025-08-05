СБУ: Айтівець організував для Росії онлайн-трансляцію з Києва – фото

Окупанти мали змогу в режимі реального часу спостерігати за ударами по столиці

Затриманий айтівець (Фото: СБУ)

Служба безпеки України затримала у Києві 24-річного ІТ-фахівця одного з університетів столиці, якого підозрюють у корегуванні повітряних атак по місту та шпигунстві за Силами оборони. Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, чоловік за вказівкою Федеральної служби безпеки Росії фіксував наслідки ракетно-дронових ударів по Києву, стежив за локаціями протиповітряної оборони та пересуванням військових ешелонів Укрзалізницею.

Для цього киянин орендував квартири у багатоповерхових будинках, адреси яких йому заздалегідь надсилав російський куратор. У вікнах він встановлював відеокамери з віддаленим доступом для спецслужбістів РФ.

У такий спосіб окупанти в режимі реального часу спостерігали за потенційними цілями під час комбінованих російських атак по Києву для коригування повторних ударів.

Одночасно ворог використовував приховану онлайн-трансляцію, щоб виявити координати бойових позицій української ППО.

Аналогічні "відеопастки" айтівець розставляв біля колій Укрзалізниці, якими, на думку ФСБ, могли рухатись військові ешелони.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила фігуранта, задокументувала його розвідактивність і затримала "на гарячому" в орендованій оселі.

На місці виявлено відеокамеру, а також вилучено телефон із доказами контактів киянина з російським спецслужбовцем.

Айтівець був завербований ФСБ під час пошуків додаткового заробітку у Telegram, повідомляють правоохоронці.

Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.