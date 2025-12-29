СБУ и полиция проводят обыски в Закарпатском ТЦК

Обыски у руководства и сотрудников Закарпатского ТЦК проходят в рамках уголовного производства о незаконном лишении свободы граждан Украины

Руководитель Закарпатского ТЦК Андрей Савчук (Фото: Закарпатский ОТЦК и СП)

Служба безопасности Украины и Национальная полиция проводят обыски у руководства и сотрудников Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом LIGA.net сообщила пресс-служба СБУ.

Мероприятия проходят в рамках уголовного производства по факту незаконного лишения свободы граждан Украины (ст. 146).

В спецслужбе отметили, что обыски проходят со строгим соблюдением закона, детали пообещали позже.

СПРАВКА В октябре 2023 года главой Закарпатского областного ТЦК и СП был назначен Андрей Савчук.