СБУ и полиция проводят обыски в Закарпатском ТЦК
Оксана Житнюк
Служба безопасности Украины и Национальная полиция проводят обыски у руководства и сотрудников Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом LIGA.net сообщила пресс-служба СБУ.
Мероприятия проходят в рамках уголовного производства по факту незаконного лишения свободы граждан Украины (ст. 146).
В спецслужбе отметили, что обыски проходят со строгим соблюдением закона, детали пообещали позже.
СПРАВКАВ октябре 2023 года главой Закарпатского областного ТЦК и СП был назначен Андрей Савчук.
