СБУ і поліція проводять обшуки у Закарпатському ТЦК
Оксана Житнюк
Служба безпеки України й Національна поліція проводять обшуки у керівництва і співробітників Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це LIGA.net повідомила пресслужба СБУ.
Заходи відбуваються у межах кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України (ст. 146).
У спецслужбі наголосили, що обшуки проходять із суворим дотриманням закону, деталі пообіцяли згодом.
ДОВІДКАУ жовтні 2023 року головою Закарпатського обласного ТЦК і СП було призначено Андрія Савчука.
