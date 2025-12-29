СБУ і поліція проводять обшуки у Закарпатському ТЦК

Обшуки у керівництва і співробітників Закарпатського ТЦК проходять у межах кримінального провадження про незаконне позбавлення волі громадян України

Керівник Закарпатського ТЦК Андрій Савчук (Фото: Закарпатський ОТЦК та СП)

Служба безпеки України й Національна поліція проводять обшуки у керівництва і співробітників Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це LIGA.net повідомила пресслужба СБУ.

Заходи відбуваються у межах кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України (ст. 146).

У спецслужбі наголосили, що обшуки проходять із суворим дотриманням закону, деталі пообіцяли згодом.

ДОВІДКА У жовтні 2023 року головою Закарпатського обласного ТЦК і СП було У жовтні 2023 року головою Закарпатського обласного ТЦК і СП було призначено Андрія Савчука.