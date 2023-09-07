СБУ объявила о подозрении крымчанину, который воевал на стороне РФ под Работино

Служба безопасности сообщила о подозрении жителю Крыма, который воевал на стороне оккупантов и попал в плен к ВСУ под Работино.

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СБУ собрала доказательную базу для обвинения в госизмене гражданина Украины, который проживал во временно оккупированном Россией Крыму, в ноябре 2022 года вступил в ряды 810 бригады морской пехоты РФ и весной 2023 года был взят в плен в районе Работино Запорожской области.

По данным следствия, подозреваемый обустраивал оборонительные позиции и дополнительные огневые точки армии РФ, а также лично обстреливал позиции Сил обороны Украины из пулемета и ручного противотанкового гранатомета.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В случае вынесения судом обвинительного приговора ему грозит пожизненное лишение свободы.

25 июля 2023 года СБУ сообщила о подозрении в государственной измене экс-нардепу и руководителю запрещенной партии Наши Евгению Мураеву.

В августе СБУ сообщила о подозрении бывшему главе запрещенной Компартии Украины Петру Симоненко, который поддержал полномасштабное вторжение РФ.

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