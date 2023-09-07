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СБУ оголосила про підозру кримчанину, який воював на боці РФ під Роботіно

Этот материал также доступен на русском
07.09.2023, 17:26
СБУ оголосила про підозру кримчанину, який воював на боці РФ під Роботіно - Фото
Фото - СБУ

Служба безпеки повідомила про підозру мешканцю Криму, який воював на боці окупантів та потрапив у полон до ЗСУ під Роботиним.

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СБУ зібрала доказову базу для звинувачення у держзраді громадянину України, який проживав у тимчасово окупованому Росією Криму, у листопаді 2022 року вступив до лав 810 бригади морської піхоти РФ і навесні 2023 року був узятий у полон у районі Роботиного Запорізької області.

За даними слідства, підозрюваний облаштовував оборонні позиції та додаткові вогневі точки армії РФ, а також особисто обстрілював позиції Сил оборони України з кулемета та ручного протитанкового гранатомета.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у державній зраді, скоєній в умовах воєнного стану. У разі ухвалення судом обвинувального вироку йому загрожує довічне позбавлення волі.

Сергій Бережний
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