СБУ оголосила про підозру кримчанину, який воював на боці РФ під Роботіно

Служба безпеки повідомила про підозру мешканцю Криму, який воював на боці окупантів та потрапив у полон до ЗСУ під Роботиним.

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СБУ зібрала доказову базу для звинувачення у держзраді громадянину України, який проживав у тимчасово окупованому Росією Криму, у листопаді 2022 року вступив до лав 810 бригади морської піхоти РФ і навесні 2023 року був узятий у полон у районі Роботиного Запорізької області.

За даними слідства, підозрюваний облаштовував оборонні позиції та додаткові вогневі точки армії РФ, а також особисто обстрілював позиції Сил оборони України з кулемета та ручного протитанкового гранатомета.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у державній зраді, скоєній в умовах воєнного стану. У разі ухвалення судом обвинувального вироку йому загрожує довічне позбавлення волі.

25 липня 2023 року СБУ повідомила про підозру у державній зраді екснардепу та керівнику забороненої партії Наші Євгену Мураєву.

У серпні СБУ повідомила про підозру колишньому голові забороненої Компартії України Петру Симоненку, який підтримав повномасштабне вторгнення РФ.

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