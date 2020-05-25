СБУ открыла дело о возможной госизмене Ермака и Кучмы, но подозрения не вручает

Андрей Ермак (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Служба безопасности открыла уголовное дело о возможной госизмене главы Офиса президента Андрея Ермака и представителя Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы, однако подозрения им еще не вручались. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Укринформа.

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Агентство попросило СБУ подтвердить или опровергнуть информацию, опубликованную депутатом Владимиром Вятровичем, о том, что по факту совершения госизмены отдельными представителями Украины в ТКГ открыто дело.

"Сообщаем, что во исполнение решения Шевченковского районного суда г. Киева от 23.04.2020 и на основании обращения от 13.03.2020 народного депутата Украины Владимира Вятровича относительно вероятного совершения уголовного нарушения, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК, Главным следственным управлением СБУ внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований. в указанном уголовном производстве сообщение о подозрении ни совершалось", - говорится в ответе СБУ.

11 марта 2020 г в Минске состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором присутствовали Ермак и замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. На заседании был подписан протокол о создании в рамках политической подгруппы ТКГ "консультативного совета" с участием "представителей от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", которые, как и украинская сторона, будут иметь право решающего голоса, а Россия будет представлена не стороной конфликта, а "советником". Само решение о создании совета еще не принято.

состоялось протокол В ответ на петицию с требованием отозвать подписи под протоколом президент Владимир Зеленский заявил , что не может этого сделать, так как это, по его словам, не регламентировано законодательством.