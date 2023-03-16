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СБУ подтвердила гражданство РФ у жены и родственников бывшего замглавы СВР Семочко

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2023, 20:39
СБУ подтвердила гражданство РФ у жены и родственников бывшего замглавы СВР Семочко - Фото
Сергей Семочко (Фото - скриншот из видео)

Служба безопасности Украины подтвердила, что у жены и родственников бывшего замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко действительно есть гражданство страны-агрессора. Официальный документ публикует Bihus.info

Bihus.Info опубликовало ответ СБУ на депутатское обращение, в котором подтверждается, что у жены и родственников бывшего замглавы СВР Сергея Семочка есть действующие паспорта России и налоговые номера.

В документе СБУ говорится, что Татьяна Лысенко (жена Семочко), Анастасия Котон (ее дочь от первого брака), Владимир Котон (супруг Анастасии) и Станислав Лысенко (сын Татьяны от предыдущего брака) имеют гражданство России. В ответе спецслужбы указаны серия и номер каждого паспорта и индивидуальные налоговые номера.

Фото – Bihus.info

В декабре 2018 года в решении Шевченковского райсуда Киева уже было зафиксировано, что, по информации департамента контрразведки, гражданская жена и дочь Семочко имеют российские паспорта.

  • В октябре 2018 года в программе Наші гроші журналисты рассказали о трех домах стоимостью $8 млн, предположительно принадлежащих семье Семочко, и о возможном российском гражданстве его предполагаемых родственников.
  • В апреле 2019 года Семочко был уволен президентом Порошенко после того, как НАБУ открыло против Семочко уголовное дело по подозрению в незаконном обогащении. 
  • В течение 2021 года Семочко пытался восстановиться в должности через суд. Верховный суд отменил указ Порошенко об увольнении Семочко, но не восстановил его в должности. 11 августа ОАСК удовлетворил иск Семочко к СВР и восстановил его на военной службе и в должности первого замглавы СВР. Рассмотрение иска Семочко продолжается, в феврале 2023 года его приняла к рассмотрению Большая палата Верховного суда.  
Сергій Бережний
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