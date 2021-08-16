Суд восстановил Семочко в должности первого замглавы СВР
16.08.2021, 16:15
Сергей Семочко (фото - скриншот видео)
Окружной административный суд Киева восстановил Сергея Семочко в должности первого замглавы Службы внешней разведки. Информацию об этом подтвердили LIGA.net в пресс-службе суда.
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11 августа 2021 года ОАСК удовлетворил иск Семочко к СВР и восстановил его на военной службе и в должности первого замглавы СВР.
Семочко был уволен в апреле 2019 года пятым президентом Петром Порошенко, после того как НАБУ открыло против Семочко уголовное дело по подозрению в незаконном обогащении, а в декабре 2018-го контрразведка подтвердила, что у его гражданской жены и дочери есть российское гражданство.
- В октябре 2018 года в программе Наші гроші журналисты рассказали о трех домах стоимостью $8 млн, предположительно принадлежащих семье Семочко, и о возможном российском гражданстве его предполагаемых родственников.
- В ноябре 2020 года суд обязал ряд изданий опровергнуть информацию о Семочко как не соответствующую действительности.
- 13 января 2021 года Верховный суд отменил указ Порошенко об увольнении Семочко, но не восстановил его в должости.
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