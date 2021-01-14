Верховный суд отменил указ Порошенко об увольнении Семочко с должности замглавы СВР
Указ президента об увольнении Сергея Семочко с должности первого заместителя руководителя Службы внешней разведки признан противоправным и отменен Кассационным административным судом Верховного суда. Решение было принято 13 января, сообщили LIGA.net в пресс-службе суда.
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Иск Семочко был удовлетворен частично, суд отказался восстановить его в должности.
В течение 30 дней решение суда может быть обжаловано.
В октябре 2018 года в программе Наші гроші журналисты обнародовали результаты собственного расследования, касающегося источников обогащения Семочко. Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а предполагаемые родственники – имеют российские паспорта. НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение".
- В декабре 2018-го контрразведка подтвердила, что у гражданской жены и дочери Семочко есть российское гражданство.
- В апреле 2019 года пятый президент Петр Порошенко уволил Семочко.
- В июне 2020 года ГБР заявило, что Порошенко является подозреваемым по делу о назначении Семочко. Следствие считает, что он якобы надавил на главу СВР и склонил его к противоправному назначению.
- В ноябре 2020 года суд обязал ряд изданий опровергнуть информацию о Семочко как не соответствующую действительности.
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