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Верховный суд отменил указ Порошенко об увольнении Семочко с должности замглавы СВР

14.01.2021, 13:47
Верховный суд отменил указ Порошенко об увольнении Семочко с должности замглавы СВР - Фото
Сергей Семочко (фото - скриншот видео)

Указ президента об увольнении Сергея Семочко с должности первого заместителя руководителя Службы внешней разведки признан противоправным и отменен Кассационным административным судом Верховного суда. Решение было принято 13 января, сообщили LIGA.net в пресс-службе суда.

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Иск Семочко был удовлетворен частично, суд отказался восстановить его в должности.

В течение 30 дней решение суда может быть обжаловано.

В октябре 2018 года в программе Наші гроші журналисты обнародовали результаты собственного расследования, касающегося источников обогащения Семочко. Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а предполагаемые родственники – имеют российские паспорта. НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение".

Денис Юдин
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