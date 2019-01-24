СБУ предотвратила попытку вмешательства РФ в выборы через соцсети

СБУ предотвратила попытку вмешательства РФ в украинский выборный процесс. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что житель Киева под кураторством спецслужб РФ администрировал в соцсетях антиукраинские сообщества. Также он за вознаграждение получал доступ к так называемым "рекламным кабинетам" аккаунтов украинских пользователей Facebook и Twitter.
По замыслу российских служб злоумышленник должен был "манипулировать сознанием украинских избирателей". В этих целях он мог во время президентской кампании использовать свыше 300 аккаунтов, посредством которых он бы распространял фейковую информацию для дискредитации властей Украины и правоохранительных органов.
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