СБУ проводит контрразведывательные меры на трех объектах УПЦ МП в Житомирской области

Служба безопасности проводит контрразведывательные меры на трех объектах УПЦ МП в Житомирской области. Об этом сообщает областное управление СБУ в Facebook.

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Мероприятия по безопасности проводятся работниками спецслужбы в Коростенском районе на территории и в помещениях:

- Чоповицкого Афонской иконы Божией Матери женского ставропигиального монастыря;

- Казанской иконы Божией матери мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии;

- скита этого монастыря в честь преподобного Силуана Афонского.

Цель мероприятий – выявление и противодействие подрывной деятельности российских специальных служб в религиозной среде Украины.

2 декабря Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в том числе против функционеров УПЦ МП. Под санкции попали бывший нардеп от Оппоблока Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), а также еще около десятка иерархов УПЦ МП.

Президент сказал, что "это еще не все, будут еще шаги" в этом направлении.

На заседании Ставки верховного главнокомандующего 3 декабря вопрос духовной независимости Украины был одним из ключевых.

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Наталія Медведєва

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