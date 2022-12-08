СБУ проводит контрразведывательные меры на трех объектах УПЦ МП в Житомирской области
Служба безопасности проводит контрразведывательные меры на трех объектах УПЦ МП в Житомирской области. Об этом сообщает областное управление СБУ в Facebook.
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Мероприятия по безопасности проводятся работниками спецслужбы в Коростенском районе на территории и в помещениях:
- Чоповицкого Афонской иконы Божией Матери женского ставропигиального монастыря;
- Казанской иконы Божией матери мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии;
- скита этого монастыря в честь преподобного Силуана Афонского.
Цель мероприятий – выявление и противодействие подрывной деятельности российских специальных служб в религиозной среде Украины.
- 2 декабря Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в том числе против функционеров УПЦ МП. Под санкции попали бывший нардеп от Оппоблока Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), а также еще около десятка иерархов УПЦ МП.
- Президент сказал, что "это еще не все, будут еще шаги" в этом направлении.
- На заседании Ставки верховного главнокомандующего 3 декабря вопрос духовной независимости Украины был одним из ключевых.
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