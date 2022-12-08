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СБУ проводит контрразведывательные меры на трех объектах УПЦ МП в Житомирской области

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 13:27
СБУ проводит контрразведывательные меры на трех объектах УПЦ МП в Житомирской области - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности проводит контрразведывательные меры на трех объектах УПЦ МП в Житомирской области. Об этом сообщает областное управление СБУ в Facebook.

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Мероприятия по безопасности проводятся работниками спецслужбы в Коростенском районе на территории и в помещениях:

- Чоповицкого Афонской иконы Божией Матери женского ставропигиального монастыря;

- Казанской иконы Божией матери мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии;

- скита этого монастыря в честь преподобного Силуана Афонского.

Цель мероприятий – выявление и противодействие подрывной деятельности российских специальных служб в религиозной среде Украины.

СБУ проводит контрразведывательные меры на трех объектах УПЦ МП в Житомирской области
  • 2 декабря Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в том числе против функционеров УПЦ МП. Под санкции попали бывший нардеп от Оппоблока Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), а также еще около десятка иерархов УПЦ МП.
  • Президент сказал, что "это еще не все, будут еще шаги" в этом направлении.
  • На заседании Ставки верховного главнокомандующего 3 декабря вопрос духовной независимости Украины был одним из ключевых.

Читайте также: "Избавиться от Гундяева". СБУ пришла в Киево-Печерскую Лавру: что это значит для УПЦ МП

Наталія Медведєва
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упц мп сбу
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