СБУ: Разоблачен чиновник ВСУ, насчитавший миллионы "боевых" тыловому батальону

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Чиновник одной из воинских частей Львовской области подозревается в незаконном начислении доплат за участие в боевых действиях тыловому подразделению, в результате чего убытки госбюджета составили 35 млн грн. Об этом сообщают Служба безопасности Украины и Национальная полиция .

По данным следствия, начальник штаба батальона одной из воинских частей Территориальной обороны Вооруженных сил Украины во Львовской области на протяжении августа-декабря 2023 подавал рапорты о том, что личный состав его подразделения воюет на линии боестолкновения.

На самом деле подразделение выполняло задачи в тыловых районах и не находилось на фронте.

На основе представленных документов финансовая служба воинской части начисляла военнослужащим ежемесячные дополнительные выплаты в размере 100 тыс. грн.

Общая сумма безосновательных выплат составила 35 млн. грн.

Фигурант дела уведомлен о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия и небрежное отношение к военной службе в условиях военного положения. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.