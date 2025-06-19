СБУ: Разоблачен чиновник ВСУ, насчитавший миллионы "боевых" тыловому батальону
Чиновник одной из воинских частей Львовской области подозревается в незаконном начислении доплат за участие в боевых действиях тыловому подразделению, в результате чего убытки госбюджета составили 35 млн грн. Об этом сообщают Служба безопасности Украины и Национальная полиция .
По данным следствия, начальник штаба батальона одной из воинских частей Территориальной обороны Вооруженных сил Украины во Львовской области на протяжении августа-декабря 2023 подавал рапорты о том, что личный состав его подразделения воюет на линии боестолкновения.
На самом деле подразделение выполняло задачи в тыловых районах и не находилось на фронте.
На основе представленных документов финансовая служба воинской части начисляла военнослужащим ежемесячные дополнительные выплаты в размере 100 тыс. грн.
Общая сумма безосновательных выплат составила 35 млн. грн.
Фигурант дела уведомлен о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия и небрежное отношение к военной службе в условиях военного положения. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.
- 18 июня СБУ и следователи Национальной полиции разоблачили в Одессе схему хищения бюджетных средств, предназначавшихся для захоронения погибших военных. Чиновники присвоили более 2,1 млн грн из 4,8 млн грн, которые Одесский городской совет выделил на установку 88 памятников.