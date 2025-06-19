СБУ: Викрито посадовця ЗСУ, який нарахував мільйони "бойових" тиловому батальйону

Ілюстративне фото: Depositphotos

Посадовець однієї з військових частин Львівської області підозрюється в незаконному нарахуванні доплат за участь у бойових діях тиловому підрозділу, внаслідок чого збитки держбюджету склали 35 млн грн. Про це повідомляють Служба безпеки України та Національна поліція.

За даними слідства, начальник штабу батальйону однієї з військових частин Територіальної оборони Збройних Сил України у Львівській області впродовж серпня-грудня 2023 року подавав рапорти про те, що особовий склад його підрозділу воює на лінії боєзіткнення.

Насправді підрозділ виконував завдання в тилових районах та не перебував на фронті.

На основі поданих документів фінансова служба військової частини нараховувала військовослужбовцям щомісячні додаткові виплати розміром 100 000 грн.

Загальна сума безпідставних виплат склала 35 млн грн.

Фігуранту справи повідомлено про підозру у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки, та недбалому ставленні до військової служби в умовах воєнного стану. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.