СБУ сообщила о подозрении главе Почаевской духовной семинарии УПЦ МП Иову Шумскому — фото

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии Украинской православной церкви Московского патриархата, который унижал национальную честь и достоинство украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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В СБУ заявили, что собрали неопровержимые доказательства вины архиепископа в антиукраинской деятельности, он распространял в соцсети посты, которые унижают национальное достоинство украинцев, а также разжигал религиозную вражду и ненависть.

Для разгонки контента он использовал анонимный профиль в Facebook, а для подготовки публикаций использовал нарративы российской пропаганды. Во время обысков на месте проживания подозреваемого и в помещениях семинарии правоохранители нашли литературу, которая повторяла тезисы Кремля об Украине.

Архиепископу сообщили о подозрении по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозных убеждений, региональной принадлежности, инвалидности и по другим признакам.

Служба подчеркивает, что в своей деятельности придерживается принципа непредвзятости к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу вероисповедания согласно Конституции.

На сайте Почаевской духовной семинарии указано, что ее возглавляет Шумский Иов (Смакоуз Виктор Федорович).

2 декабря Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в том числе против функционеров УПЦ МП. Под санкции попали бывший нардеп от Оппоблока Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), а также еще около десятка иерархов УПЦ МП.

Президент сказал, что "это еще не все, будут еще шаги" в этом направлении.

На заседании Ставки верховного главнокомандующего 3 декабря вопрос духовной независимости Украины был одним из ключевых.

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Дмитро Гриниченко

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