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СБУ сообщила о подозрении бывшему митрополиту Кировоградской епархии УПЦ (МП)

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2022, 14:12
СБУ сообщила о подозрении бывшему митрополиту Кировоградской епархии УПЦ (МП) - Фото
Кирилл и Иоасаф (фото — СПЖ)

СБУ сообщила о подозрении бывшему митрополиту Кировоградской епархии УПЦ (МП).

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Служба безопасности утверждает, что собрала доказательства виновности в подрывной деятельности против Украины бывшего руководителя Кировоградской епархии УПЦ (МП).

По ее данным, подозреваемый входил в ближайшее окружение московского патриарха Кирилла, с которым координировал распространение в регионе прокремлевских взглядов.

Утверждается, что митрополит выполнял поручения главы РПЦ – в том числе оправдывал российскую агрессию и захват Крыма. Указания он получал в виде письменных циркуляров, а также во время личных встреч на территории России. Установлено также, что в церквях общины раздавали пропагандистскую литературу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств митрополиту сообщено о подозрении по статье о нарушении равноправия граждан в отношении их религиозных убеждений.

23 ноября Синод УПЦ Московского патриархата освободил от управления Кировоградской епархией митрополита Иоасафа (Петра Губеня), к которому ранее приходила с обысками СБУ.

Фото – СБУ

Фото – СБУ

Фото – СБУ

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Сергій Бережний
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упц мп сбу иоасаф
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