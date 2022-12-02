СБУ сообщила о подозрении бывшему митрополиту Кировоградской епархии УПЦ (МП).

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Служба безопасности утверждает, что собрала доказательства виновности в подрывной деятельности против Украины бывшего руководителя Кировоградской епархии УПЦ (МП).

По ее данным, подозреваемый входил в ближайшее окружение московского патриарха Кирилла, с которым координировал распространение в регионе прокремлевских взглядов.

Утверждается, что митрополит выполнял поручения главы РПЦ – в том числе оправдывал российскую агрессию и захват Крыма. Указания он получал в виде письменных циркуляров, а также во время личных встреч на территории России. Установлено также, что в церквях общины раздавали пропагандистскую литературу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств митрополиту сообщено о подозрении по статье о нарушении равноправия граждан в отношении их религиозных убеждений.

23 ноября Синод УПЦ Московского патриархата освободил от управления Кировоградской епархией митрополита Иоасафа (Петра Губеня), к которому ранее приходила с обысками СБУ.

22 ноября СБУ пришла в Киево-Печерскую Лавру с контрдиверсионными мероприятиями.

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Сергій Бережний

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