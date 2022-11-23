УПЦ освободила от управления епархией митрополита. СБУ находила его переписку с Кириллом

Синод УПЦ Московского патриархата освободил от управления Кировоградской епархией митрополита Иоасафа (Петра Губеня), к которому ранее приходила с обысками СБУ. Об этом сообщается на сайте УПЦ.

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Там утверждают, что уволили Иоасафа в ответ на "рапорт об ухудшении состояния здоровья". При этом Иоасаф продолжит служить викарием Киевской митрополии.

СПРАВКА. В конце октября во время обысков в Кировоградской области . В конце октября во время обысков в Кировоградской области нашла переписку Иоасафа с главой Русской православной церкви Кириллом (Гундяевым), который поддерживает агрессивную войну России против Украины.

В сегодняшних кадровых решениях Синода УПЦ МП нет упоминания о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане (Елецких), которого СБУ подозревает в оправдывании агрессии РФ.

Синод УПЦ МП также опубликовал заявление, в котором назвал "искусственными, необоснованными и недоказанными" обвинения их священников в коллаборационизме.

22 ноября СБУ пришла в Киево-Печерскую Лавру с контрдиверсионными мероприятиями.

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Марко Сировой

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