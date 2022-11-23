УПЦ освободила от управления епархией митрополита. СБУ находила его переписку с Кириллом
Синод УПЦ Московского патриархата освободил от управления Кировоградской епархией митрополита Иоасафа (Петра Губеня), к которому ранее приходила с обысками СБУ. Об этом сообщается на сайте УПЦ.
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Там утверждают, что уволили Иоасафа в ответ на "рапорт об ухудшении состояния здоровья". При этом Иоасаф продолжит служить викарием Киевской митрополии.
В сегодняшних кадровых решениях Синода УПЦ МП нет упоминания о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане (Елецких), которого СБУ подозревает в оправдывании агрессии РФ.
Синод УПЦ МП также опубликовал заявление, в котором назвал "искусственными, необоснованными и недоказанными" обвинения их священников в коллаборационизме.
- 22 ноября СБУ пришла в Киево-Печерскую Лавру с контрдиверсионными мероприятиями.
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