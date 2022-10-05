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СБУ: В Харьковской области фермеры передавали врагу 70% урожая, замешана депутат ОПЗЖ

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 12:39
СБУ: В Харьковской области фермеры передавали врагу 70% урожая, замешана депутат ОПЗЖ - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

На деоккупированной части Харьковской области сотрудники СБУ задержали депутата от запрещенной ныне политической партии ОПЗЖ, которая, по версии следствия, сотрудничала с оккупантами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Женщина является владелицей нескольких фермерских хозяйств на территории Шевченковской общины.

Как сообщают в СБУ, оккупанты фактически позволили ей захватить чужие сельскохозяйственные угодья и технику других агропредприятий, владельцы которых не пошли на сотрудничество с врагом.

Для этого, по данным следствия, захватчики назначили ее на должность руководителя "союза производителей сельскохозяйственной продукции" и санкционировали взять под свое "внешнее управление" активы других хозяйств.

По данным следствия, фермерша договорилась с оккупантами об условиях ведения ею сельскохозяйственной деятельности: 70% собранного урожая она должна была отдавать представителям оккупационных властей.

СБУ установила, что в августе фермерша передала оккупантам 250 тонн семян подсолнечника из прошлогоднего урожая, которые были сразу вывезены на территорию РФ.

Сотрудники СБУ задержали женщину после деоккупации территории Шевченковской общины. Ей сообщено о подозрении по статье о пособничестве государству-агрессору.

  • 28 сентября Госбюро расследований задержало подполковника полиции в отставке в Харьковской области. По данным следствия, он работал на россиян во время оккупации.
  • 30 сентября СБУ сообщила, что задержала в освобожденном Волчанске местного жителя, который после прихода оккупантов лично поднимал в центре города флаг России.
  • Сегодня в Харьковской области задержан бывший украинский правоохранитель, который после оккупации города Изюм "трудоустроился" в "народной милиции" оккупантов.
Вадим Ребрина
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сбу коллаборационизм пособничество ОПЗЖ
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