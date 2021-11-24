СБУ взяла чиновника воинской части ВСУ: он мог собирать секретные данные для спецслужб РФ

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении чиновника одной из воинских частей Воздушных сил ВСУ. Он якобы собирал секретные данные о противовоздушной обороне Украины, которые мог передавать российским спецслужбам, сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Контрразведчики взяли чиновника в Винницкой области. У него нашли и изъяли незаконно полученные материалы по системам защиты отечественных оборонных объектов, в том числе по подразделениям боевой авиации.

В СБУ проверяют военнослужащего на причастность к агентурной сети спецслужб РФ.

По данным украинской спецслужбы, чиновник собирал данные гостайны на рабочем месте, копировал их и хранил у себя дома.

Также в СБУ заявляют, что двое его близких родственников добровольно получили гражданство РФ, а до 2017-го они жили в оккупированном Крыму. При этом один из них якобы скрыл гражданство РФ при поступлении в высшее учебное заведение ВСУ. Ему отменен допуск к гостайне, а из рядов военного вуза его уволили.

По этим фактам начато производства по статье о разглашении гостайны.

19 ноября контрразведка заявила о задержании командира воинской части западного региона, который, по данным следствия, собирал секретные данные об арсеналах ракетного вооружения в Украине.

Смотрите также: СБУ: Разоблачена "торговля" гражданством ЕС. "Клиенты" – россияне и экс-чиновники: видео видео

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.