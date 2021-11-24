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СБУ взяла чиновника воинской части ВСУ: он мог собирать секретные данные для спецслужб РФ

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2021, 17:16
СБУ взяла чиновника воинской части ВСУ: он мог собирать секретные данные для спецслужб РФ - Фото
Разоблачение военнослужащего (Фото - СБУ)

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении чиновника одной из воинских частей Воздушных сил ВСУ. Он якобы собирал секретные данные о противовоздушной обороне Украины, которые мог передавать российским спецслужбам, сообщает пресс-служба СБУ.

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Контрразведчики взяли чиновника в Винницкой области. У него нашли и изъяли незаконно полученные материалы по системам защиты отечественных оборонных объектов, в том числе  по подразделениям боевой авиации.

В СБУ проверяют военнослужащего на причастность к агентурной сети спецслужб РФ.

По данным украинской спецслужбы, чиновник собирал данные гостайны на рабочем месте, копировал их и хранил у себя дома.

Также в СБУ заявляют, что двое его близких родственников добровольно получили гражданство РФ, а до 2017-го они жили в оккупированном Крыму. При этом один из них якобы скрыл гражданство РФ при поступлении в высшее учебное заведение ВСУ. Ему отменен допуск к гостайне, а из рядов военного вуза его уволили.

По этим фактам начато производства по статье о разглашении гостайны.

СБУ взяла чиновника воинской части ВСУ: он мог собирать секретные данные для спецслужб РФ
  • 19 ноября контрразведка заявила о задержании командира воинской части западного региона, который, по данным следствия, собирал секретные данные об арсеналах ракетного вооружения в Украине. 

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Оксана Житнюк
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ВСУ сбу агрессия рф спецслужбы РФ ППО
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