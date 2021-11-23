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СБУ: Разоблачена "торговля" гражданством ЕС. "Клиенты" – россияне и экс-чиновники: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2021, 13:10
Спецоперация (Фото - ГПСУ)
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Правоохранители заявили о разоблачении международной группировки, которая продавала поддельные документы для получения гражданства Евросоюза. Об этом сообщают в Службе безопасности Украины и Госпогранслужбе.

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Контрразведчики провели спецоперацию и установили, что "бизнес" организовали жители Ивано-Франковской и Черновицкой областей. У них также был посредник – иностранец.

По данным СБУ и ГПСУ, злоумышленники изготовляли фейковые документы с липовыми печатями. Потом "клиентов" сопровождали за границу для процедуры получения паспортных документов вне очереди. Такие услуги стоили 5000 евро.

СБУ: Разоблачена "торговля" гражданством ЕС. "Клиенты" – россияне и экс-чиновники: видео

"Клиентами" группировки были россияне, жители оккупированных территорий Украины и некоторые бывшие чиновники местных органов власти.

Во время обысков у фигурантов изъяли:

- около 60 пакетов документов граждан РФ и Украины для получения иностранного гражданства;
- оригиналы и копии иностранных паспортов;
- поддельные печати и штампы;
- фиктивные выписки из ЗАГСа, которые были основанием для оформления иностранного гражданства;
- записи о сделках;
- ноутбуки, планшеты, флешки, телефоны и жесткие диски с доказательствами.

СБУ: Разоблачена "торговля" гражданством ЕС. "Клиенты" – россияне и экс-чиновники: видео

Дело расследуют по статьям о госизмене, отмывании добытого преступным путем имущества, подделке и сбыте документов.

  • 12 ноября сообщалось, что в Киеве "накрыли" подпольную типографию, где печатали поддельные COVID-документы. В ходе обысков было изъято более 70 печатей и штампов медучреждений, бланки, около 500 000 грн и $12 000.
  • 15 ноября СБУ заявила, что раскрыла новые схемы по продаже фейковых COVID-сертификатов и ПЦР-тестов в Киеве, Львовской и Ровенской областях. У злоумышленников купили поддельные документы более 10 000 украинцев.

Читайте также: Фигуранты списка санкций СНБО планировали пересечь границу по поддельным паспортам – ГПСУ

Оксана Житнюк
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