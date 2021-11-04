Фигуранты списка санкций СНБО планировали пересечь границу по поддельным паспортам – ГПСУ
Госпогранслужба заявила о разоблачении канала незаконного пересечения границы. Этой схемой планировали воспользоваться особы из санкционного списка Совета нацбезопасности и обороны, передает пресс-служба ГПСУ.
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По данным правоохранителей, помимо нелегальных мигрантов, схему с использованием поддельных паспортов планировали использовать и люди из списка санкций СНБО.
Канал незаконного пересечения границы с использованием поддельных паспортов нейтрализовали в Одесской области, когда им пытался воспользоваться гражданин Молдовы для легализации поддельных молдавских паспортов. Пограничники заявляют, что он хотел подкупить правоохранителей, но его задержали с поличным.
По данным Госпогранслужбы, поддельные паспорта должны были использоваться нелегалами из Турции и Афганистана для незаконного перемещения в страны ЕС. Также с такими "документами" люди из санкционного списка СНБО якобы хотели пересечь украинскую границу.
- 21 мая 2021-го президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 600 "воров в законе" и криминальных авторитетов, главарей боевиков на Донбассе и российских пропагандистских медиа. Часть "воров в законе" выдворили, часть – лишили документов.
- 15 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в списке "воров в законе" была "сознательная или неосознанная ошибка" относительно 108 человек. По его словам, ошибки исправили, а причастных восьмерых сотрудников МВД наказали: часть – уволили, двоих – понизили. Позже он уточнил, что ошибки были допущены в написании фамилий подсанкционных лиц.
- Арахамия заявил, что 108 технических ошибок в списке санкций были допущены намеренно, и за такую "ошибку" якобы предлагали от $100 000 до $300 000.
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