Фигуранты списка санкций СНБО планировали пересечь границу по поддельным паспортам – ГПСУ

Госпогранслужба заявила о разоблачении канала незаконного пересечения границы. Этой схемой планировали воспользоваться особы из санкционного списка Совета нацбезопасности и обороны, передает пресс-служба ГПСУ.

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По данным правоохранителей, помимо нелегальных мигрантов, схему с использованием поддельных паспортов планировали использовать и люди из списка санкций СНБО.

Канал незаконного пересечения границы с использованием поддельных паспортов нейтрализовали в Одесской области, когда им пытался воспользоваться гражданин Молдовы для легализации поддельных молдавских паспортов. Пограничники заявляют, что он хотел подкупить правоохранителей, но его задержали с поличным.

По данным Госпогранслужбы, поддельные паспорта должны были использоваться нелегалами из Турции и Афганистана для незаконного перемещения в страны ЕС. Также с такими "документами" люди из санкционного списка СНБО якобы хотели пересечь украинскую границу.

21 мая 2021-го президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 600 "воров в законе" и криминальных авторитетов, главарей боевиков на Донбассе и российских пропагандистских медиа. Часть "воров в законе" выдворили, часть – лишили документов.

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Оксана Житнюк

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