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Печатали фейковые ковид-документы. Результат: СБУ уложила дельцов лицом в пол – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2021, 11:52
Деньги, найденные при обысках (Фото - ОГП)
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Службе безопасности и Офис генпрокурора заявили о разоблачении в Киеве подпольной типографии, где почти год печатали поддельные COVID-документы. Об этом сообщают пресс-службы СБУ и ОГП.

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По данным следствия, трое жителей Киевской области создали в двух арендованных квартирах подпольную типографию, где печатали поддельные сертификаты о вакцинации против COVID-19 и отрицательные ПЦР-тесты. У них был свой Telegram-канал с объявлениями об "услугах", а готовые "документы" отправляли по почте.

В ходе обысков правоохранители изъяли более 70 печатей и штампов медучреждений, бланки, около 500 000 грн и $12 000.

По данным СБУ, схема просуществовала почти год, а месячные обороты достигали 3 млн грн. Каждый день изготавливалось около 20 подделок.

Для придания "документам" достоверного вида на них наносили QR-код, который после считывания переводил на фиктивный сайт медицинского учреждения.

Печатали фейковые ковид-документы. Результат: СБУ уложила дельцов лицом в пол – видео
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова взяла под личный контроль уголовные дела о подделке сертификатов и обещает методично доводить их до приговоров.
  • 2 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект об усилении ответственности за подделку COVID-документов.
  • Минздрав предложил МВД ввести амнистию за использование фейкового COVID-сертификата для тех, кто "сдаст точку" торговли подделками.
  • В МВД уточняют: если вы купили поддельный сертификат, но не использовали его, уголовной ответственности не будет.

Читайте также: Киевлянину грозит семь лет лишения свободы за массовую подделку ПЦР-тестов на коронавирус

Оксана Житнюк
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сбу подделка фейк коронавирус COVID-19 COVID-сертификат
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