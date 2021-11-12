Печатали фейковые ковид-документы. Результат: СБУ уложила дельцов лицом в пол – видео

Службе безопасности и Офис генпрокурора заявили о разоблачении в Киеве подпольной типографии, где почти год печатали поддельные COVID-документы. Об этом сообщают пресс-службы СБУ и ОГП.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По данным следствия, трое жителей Киевской области создали в двух арендованных квартирах подпольную типографию, где печатали поддельные сертификаты о вакцинации против COVID-19 и отрицательные ПЦР-тесты. У них был свой Telegram-канал с объявлениями об "услугах", а готовые "документы" отправляли по почте.
В ходе обысков правоохранители изъяли более 70 печатей и штампов медучреждений, бланки, около 500 000 грн и $12 000.
По данным СБУ, схема просуществовала почти год, а месячные обороты достигали 3 млн грн. Каждый день изготавливалось около 20 подделок.
Для придания "документам" достоверного вида на них наносили QR-код, который после считывания переводил на фиктивный сайт медицинского учреждения.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова взяла под личный контроль уголовные дела о подделке сертификатов и обещает методично доводить их до приговоров.
- 2 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект об усилении ответственности за подделку COVID-документов.
- Минздрав предложил МВД ввести амнистию за использование фейкового COVID-сертификата для тех, кто "сдаст точку" торговли подделками.
- В МВД уточняют: если вы купили поддельный сертификат, но не использовали его, уголовной ответственности не будет.
Читайте также: Киевлянину грозит семь лет лишения свободы за массовую подделку ПЦР-тестов на коронавирус
Комментарии