Печатали фейковые ковид-документы. Результат: СБУ уложила дельцов лицом в пол – видео

Службе безопасности и Офис генпрокурора заявили о разоблачении в Киеве подпольной типографии, где почти год печатали поддельные COVID-документы. Об этом сообщают пресс-службы СБУ и ОГП.

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По данным следствия, трое жителей Киевской области создали в двух арендованных квартирах подпольную типографию, где печатали поддельные сертификаты о вакцинации против COVID-19 и отрицательные ПЦР-тесты. У них был свой Telegram-канал с объявлениями об "услугах", а готовые "документы" отправляли по почте.

В ходе обысков правоохранители изъяли более 70 печатей и штампов медучреждений, бланки, около 500 000 грн и $12 000.

По данным СБУ, схема просуществовала почти год, а месячные обороты достигали 3 млн грн. Каждый день изготавливалось около 20 подделок.

Для придания "документам" достоверного вида на них наносили QR-код, который после считывания переводил на фиктивный сайт медицинского учреждения.

Генпрокурор Ирина Венедиктова взяла под личный контроль уголовные дела о подделке сертификатов и обещает методично доводить их до приговоров.

2 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект об усилении ответственности за подделку COVID-документов.

Минздрав предложил МВД ввести амнистию за использование фейкового COVID-сертификата для тех, кто "сдаст точку" торговли подделками.

В МВД уточняют: если вы купили поддельный сертификат, но не использовали его, уголовной ответственности не будет.

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Оксана Житнюк

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