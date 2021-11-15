Фейковую вакцинацию продавали за 10 000 грн. СБУ взяла дельцов в трех областях

Служба безопасности Украины раскрыла новые схемы по продаже фейковых COVID-сертификатов и ПЦР-тестов в Киеве, Львовской и Ровенской областях. У злоумышленников купили поддельные документы более 10 000 украинцев, сообщает пресс-центр СБУ.

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В Киеве сеть из трех центров работала полгода, уточняет СБУ. Правоохранители убеждены, что за ней стоит "житель одной из европейских стран". "Клиентскую базу" из 6000 человек пополняли украинские турагентства, а группа врачей вносила фейковые данные о вакцинации в базы. Заказы организатор получал со всех регионов Украины, а также из РФ и других стран, говорится в сообщении.

Справку об отрицательном ПЦР-тесте продавали за 700-800 грн, международное свидетельство о вакцинации – за 3000 грн. Внесение ложных данных о вакцинации в базы стоило 10 000 грн, добавляет СБУ. На схеме злоумышленник заработал ~10 млн грн, он задержан. СБУ ищет его "клиентов".

Во Львовской области СБУ разоблачила международную схему подделки сертификатов. Она работала четыре месяца. По данным следствия, организатор находится в одной из стран ЕС. В схеме также участвовали медики, вносившие фейковые данные в eHealth, сообщает пресс-служба.

Цена международного сертификата составляла 250 евро, внутреннего – 1800-2000 грн, отмечает ведомство. Каждый день группа создавала по 10-15 подделок.

В Ровенской области махинациями занимались двое жителей Дубно, не имевшие отношения к медицине. Как сообщает СБУ, подозреваемые подделывали документы с реквизитами лицензированных врачей и медучреждений.

Клиентов искали в соцсетях, готовые "документы" посылали заказчикам по почте, уточнили в СБУ. Подделка стоила от 3000 до 4000 грн, в зависимости от срочности.

2 ноября 2021 года Рада приняла в первом чтении законопроект об усилении ответственности за подделку COVID-документов.

Минздрав предложил МВД ввести амнистию за использование фейкового COVID-сертификата для тех, кто "сдаст точку" торговли подделками.

В МВД уточняют: если вы купили поддельный сертификат, но не использовали его, уголовной ответственности не будет.

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Елизавета Кумбер

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