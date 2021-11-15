UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Фейковую вакцинацию продавали за 10 000 грн. СБУ взяла дельцов в трех областях

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2021, 13:20
Фейковую вакцинацию продавали за 10 000 грн. СБУ взяла дельцов в трех областях - Фото
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины раскрыла новые схемы по продаже фейковых COVID-сертификатов и ПЦР-тестов в Киеве, Львовской и Ровенской областях. У злоумышленников купили поддельные документы более 10 000 украинцев, сообщает пресс-центр СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Киеве сеть из трех центров работала полгода, уточняет СБУ. Правоохранители убеждены, что за ней стоит "житель одной из европейских стран". "Клиентскую базу" из 6000 человек пополняли украинские турагентства, а группа врачей вносила фейковые данные о вакцинации в базы. Заказы организатор получал со всех регионов Украины, а также из РФ и других стран, говорится в сообщении.

Справку об отрицательном ПЦР-тесте продавали за 700-800 грн, международное свидетельство о вакцинации – за 3000 грн. Внесение ложных данных о вакцинации в базы стоило 10 000 грн, добавляет СБУ. На схеме злоумышленник заработал ~10 млн грн, он задержан. СБУ ищет его "клиентов".

СБУ раскрыла схемы по подделке COVID-документов (Фото: пресс-служба СБУ)

Во Львовской области СБУ разоблачила международную схему подделки сертификатов. Она работала четыре месяца. По данным следствия, организатор находится в одной из стран ЕС. В схеме также участвовали медики, вносившие фейковые данные в eHealth, сообщает пресс-служба.

Цена международного сертификата составляла 250 евро, внутреннего – 1800-2000 грн, отмечает ведомство. Каждый день группа создавала по 10-15 подделок.

СБУ раскрыла схемы по подделке COVID-документов (Фото: пресс-служба СБУ)

В Ровенской области махинациями занимались двое жителей Дубно, не имевшие отношения к медицине. Как сообщает СБУ, подозреваемые подделывали документы с реквизитами лицензированных врачей и медучреждений.

Клиентов искали в соцсетях, готовые "документы" посылали заказчикам по почте, уточнили в СБУ. Подделка стоила от 3000 до 4000 грн, в зависимости от срочности.

СБУ раскрыла схемы по подделке COVID-документов (Фото: пресс-служба СБУ)
  • 2 ноября 2021 года Рада приняла в первом чтении законопроект об усилении ответственности за подделку COVID-документов.
  • Минздрав предложил МВД ввести амнистию за использование фейкового COVID-сертификата для тех, кто "сдаст точку" торговли подделками.
  • В МВД уточняют: если вы купили поддельный сертификат, но не использовали его, уголовной ответственности не будет.

Читайте также: СБУ накрыла масштабную схему подделки COVID-сертификатов. Их намерены аннулировать

Елизавета Кумбер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев сбу подделка ровенская область Львовская области коронавирус COVID -19 COVID-сертификат
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 