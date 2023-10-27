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СБУ: Взят информатор, который наводил российские удары по Славянску и Лиману – фото

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2023, 10:50
СБУ: Взят информатор, который наводил российские удары по Славянску и Лиману – фото - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила информатора российских спецслужб в прифронтовых районах Донецкой области, собиравшего для РФ информацию о Силах обороны для наведения ударов. Об этом сообщает пресс-служба украинской разведки.

Подозреваемый собирал для России разведданные о местах базирования украинских защитников в Славянске, Лимане и окрестных селениях, пишет ведомство.

"Во время поездок по местности он пытался выявлять и фиксировать локации блокпостов, фортификационных сооружений и опорных пунктов украинских войск", – отмечают правоохранители.

Оккупантам нужна была разведывательная информация, чтобы планировать новые и корректировать повторные удары по области с применением реактивной артиллерии, ударных дронов и управляемых авиабомб, поясняет СБУ.

Подозреваемый задержан в собственном доме, у него изъят телефон, который он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ, сообщает ведомство.

По данным следствия, задержанный – местный житель, которого захватчики дистанционно привлекли к сотрудничеству в октябре 2023 года через своего связного.

Связной – боевик террористической организации ДНР, в начале полномасштабного вторжения вступил в оккупационные группировки России, поддерживал связь с фигурантом в запрещенной соцсети "Одноклассники", пишет СБУ.

Задержанному сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения.

Фигуранту грозит до восьми лет тюрьмы, он находится под стражей, продолжается досудебное расследование.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ
  • 26 октября СБУ заявила о нейтрализации еще одной агентурной группы российских оккупантов в Сумской области, собиравших информацию о Силах обороны, чтобы навести на них вооружение оккупантов.
  • 25 октября украинская спецслужба раскрыла боевую группу Федеральной службы безопасности РФ, которая планировала взорвать объекты военного управления в Киевской области.
  • 10 октября СБУ разоблачила коллаборантку в Чернобаевке, которая организовывала псевдореферендум.

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Артём Джерипа
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