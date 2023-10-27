СБУ: Взято інформатора, який наводив російські удари по Слов'янську та Лиману – фото

Служба безпеки України викрила інформатора російських спецслужб у прифронтових районах Донецької області, який збирав для РФ інформацію про Сили оборони для наведення ударів. Про це повідомляє пресслужба української розвідки.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Підозрюваний збирав для Росії розвіддані про місця базування українських захисників у Слов’янську, Лимані й навколишніх селищах, пише відомство.

"Під час поїздок по місцевості він намагався виявляти й фіксувати локації блокпостів, фортифікаційних споруд та опорних пунктів українських військ", – зазначають правоохоронці.

Окупантам була потрібна розвідувальна інформація, аби планувати нові та коригувати повторні удари по області із застосуванням реактивної артилерії, ударних дронів і керованих авіабомб, пояснює СБУ.

Підозрюваного затримали у власному помешканні, у нього вилучено телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ, повідомляє відомство.

За даними слідства, затриманий – місцевий мешканець, якого загарбники дистанційно залучили до співпраці у жовтні 2023 року через свого зв'язкового.

Зв'язковий – бойовик терористичної організації ДНР, на початку повномасштабного вторгнення вступив до окупаційних угрупувань Росії, підтримував зв'язок із фігурантом у забороненій соцмережі "Однокласники", пише СБУ.

Затриманому повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.

Фігуранту загрожує до восьми років ув'язнення, він перебуває під вартою, триває досудове розслідування.

26 жовтня СБУ заявила про нейтралізацію ще однієї агентурної групи російських окупантів у Сумській області, які збирали інформацію про Сили оборони, щоб навести на них озброєння окупантів.

25 жовтня українська спецслужба розкрила бойову групу Федеральної служби безпеки РФ, яка планувала підірвати об'єкти військового управління на Київщині.

10 жовтня СБУ викрила колаборантку у Чорнобаївці, яка організовувала псевдореферендум.

Читайте також: СБУ: Спецслужби Росії вербували українських підлітків для антисемітських провокацій – фото

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.