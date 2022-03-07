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СБУ задержала агента ФСБ, который вел подрывную деятельность в Украине – видео

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07.03.2022, 18:00
СБУ задержала агента ФСБ, который вел подрывную деятельность в Украине – видео - Фото
Скриншот с видео

СБУ задержала агента ФСБ, продвигавшего в Украине идеи "русского мира". В 2021 году агент собирал и передавал информацию о том, смогут ли граждане Украины оказать поддержку российским войскам при их вторжении в нашу страну. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Агент, по его собственным словам, с 2005 года собирал информацию о ситуации в Беларуси, в том числе о "дальнейших перспективах" деятельности самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и его сыновей.

С 2020 года задержанный занимался поиском микробиологических лабораторий двойного назначения в Украине, сбором информации об общественно-политической ситуации в нашей стране, проведением информационных операций, выгодных агрессору.

У агента был псевдоним Гелен. Его куратор – сотрудник ФСБ Щипицын Александр Вячеславович. У этого лица есть документы прикрытия на имя Шипулин Александр Владимирович, он якобы работает в Казанском институте Евразийских и международных исследований, сообщили в СБУ.

Также украинская спецслужба установила московского координатора этого агента. Им оказался офицер 5-й Службы Департамента оперативной информации ФСБ РФ Хрусталев Сергей Николаевич.

В настоящее время с агентом ФСБ работают контрразведчики и следователи СБУ. Он взят под стражу.

  • 5 марта был задержан помощник-консультант народного депутата, который подозревается в передаче за деньги сотрудникам ФСБ РФ информации об обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. 
Вадим Ребрина
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