СБУ задержала в Винницкой области "размороженного" агента ГРУ, который наводил ракеты

Контрразведка СБУ сообщила, что задержала агента ГРУ, который корректировал российские ракетные обстрелы в Винницкой области.

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По данным спецслужбы, это бывший советский военный, который в начале 1990-х уволился из армии и после этого постоянно проживал в Винницкой области. Контрразведка утверждает, что задержанный давно был завербован военной разведкой РФ, но до начала полномасштабного вторжения его держали в "спящем" режиме.

Как сказано в сообщении СБУ, подозреваемый обеспечивал наводку ракетных ударов по объектам энергетики области.

В ходе обыска по месту жительства задержанного был обнаружен мобильный телефон с перепиской агента с российским "куратором".

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в госизмене. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

31 октября СБУ сообщила, что задержала российского корректировщика в Бахмуте.

Сергій Бережний

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