UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ задержала в Винницкой области "размороженного" агента ГРУ, который наводил ракеты

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 10:18
СБУ задержала в Винницкой области
Фото - СБУ

Контрразведка СБУ сообщила, что задержала агента ГРУ, который корректировал российские ракетные обстрелы в Винницкой области.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным спецслужбы, это бывший советский военный, который в начале 1990-х уволился из армии и после этого постоянно проживал в Винницкой области. Контрразведка утверждает, что задержанный давно был завербован военной разведкой РФ, но до начала полномасштабного вторжения его держали в "спящем" режиме.

Как сказано в сообщении СБУ, подозреваемый обеспечивал наводку ракетных ударов по объектам энергетики области. 

В ходе обыска по месту жительства задержанного был обнаружен мобильный телефон с перепиской агента с российским "куратором".

Фото – СБУ

Фото – СБУ

Фото – СБУ

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в госизмене. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
контрразведка СБУ винницкая область агент рф
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 